Amal Clooney en décolleté sublime au bras de George, Julia Roberts ultra sobre

L'évènement a été créé l'année dernière et il est déjà incontournable. Le samedi 15 octobre 2022, les plus grandes stars de notre planète Terre se sont réunies à Los Angeles, en Californie, à l'Academy Museum of Motion Pictures, pour assister à la deuxième édition de l'Annual Academy Museum Gala. Pour l'occasion, un élégant tapis blanc avait été installé devant ce lieu de culture, et on peut dire que la carpette a été foulée par de très nombreux talents... et talons.

C'est un peu le Met Gala de la côte ouest. Difficile, donc, de lister le nombre massif d'invités qui ont trinqué loin de New York et de ses immenses buildings. Pour ne citer qu'elles et eux, les photographes ont eu l'occasion de faire crépiter leurs flashs au passage de Selena Gomez, Lily Collins, Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, Adrien Brody, Steve McQueen, Lena Dunham, Spike Lee, Christina Ricci, Olivia Wilde, Alana Haim, HoYeon Jung, Keke Palmer, Natasha Lyonne, Hailey Bieber, Naomi Scott, Glenn Close, Michelle Yeoh, Rebel Wilson, Mia Goth, Mindy Kaling, Jodie Turner Smith, Eddie Redmayne, Selma Blair, Joe Jonas et Sophie Turner, Leslie Mann, Laura Dern, Judd Apatow, Jessica Chastain, Danny Elfman, Tilda Swinton, B.J. Novak ou encore Amal et George Clooney.

Dans une incroyable robe bustier, à la matière fluide et aux teintes blanches et vert amande, la sublime avocate libano-britannique a charmé l'assemblée plus que de raison. Son époux avait, quant à lui, opté pour la sobriété d'un simple costume noir. Mariés depuis le 27 septembre 2014, parents de deux enfants - Ella et Alexander, des jumeaux de 5 ans déjà très avancés sur leur âge -, les amoureux n'étaient pourtant pas censés être LES stars de la soirée ! Cette deuxième édition l'Annual Academy Museum Gala mettait effectivement en lumière, le samedi 15 otobre, deux comédiennes pour leurs incroyables parcours professionnels. La grande copine de George, Julia Roberts, a reçu un Icon Award et sa consoeur Tilda Swinton a été récompensée d'un Visionary Award. Mais avec une telle audience... bien obligées de partager la vedette !