George Clooney et Julia Roberts révèlent pourquoi ils ne sont jamais sortis ensemble

L'amitié entre George Clooney et Julia Roberts n'est plus un secret pour personne. Lors d'une interview dans l'émission Access hollywood, ils ont dévoilé les coulisses de ce lien amical qui les unit, alors qu'ils se donnent à nouveau la réplique dans le film Ticket to Paradise, actuellement dans les salles de cinéma. Interrogés sur leurs premières impressions l'un de l'autre, alors qu'ils ont partagé l'affiche ensemble à plusieurs reprises par la suite que ce soit dans Ocean's Eleven ou Money Monster, l'acteur de 61 ans a déclaré qu'elle l'avait fait "rire".

Il l'a notamment qualifiée comme une personne "douce" et "forte d'esprit". Mais ce que beaucoup de monde voulait savoir, ce sont les raisons pour lesquelles le duo n'est jamais sorti ensemble, alors qu'ils ont toujours été très complices. Cela tombe bien, puisque l'animatrice Kit Hoover leur a posé la question. Ainsi, la star de la pub Nespresso a expliqué que la question ne s'est jamais posée puisque Julia Roberts a "toujours été en couple" depuis qu'il se connaissent, ou alors lui l'était.

Amal "a tout changé pour moi"

Pour rappel, ceux qui incarnent dans leur dernière collaboration un couple divorcé qui fait "une pause" afin d'empêcher leur fille d'épouser un homme qu'elle vient de rencontrer, possèdent une vie sentimentale bien distincte.

George Clooney est marié depuis 2014 à l'avocate libano-britannique Amal Alamuddin, un couple qui file le parfait amour. "Il ne fait aucun doute que le fait d'avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi. C'était la première fois que tout ce qu'elle faisait et tout ce qui la concernait était infiniment plus important que tout ce qui me concernait", confiait notamment l'acteur dans CBS Sunday Morning en 2020 au sujet de cette relation. Ils sont ensemble parents de jumeaux : Ella et Alexander, nés le 6 juin 2017.

De son côté, Julia Roberts, qui a vécu plusieurs relations avec des célèbres acteurs par le passé comme Liam Neeson, Kiefer Sutherland ou encore Benjamin Bratt, est depuis 2001 la compagne du photographe Daniel Moder, avec qui elle est maman de trois enfants : Hazel, Phinnaeus et Henry.