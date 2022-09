George et Amal Clooney : Couple rayonnant sur tapis rouge avec Julia Roberts, une grossesse annoncée

Amis de longue date, Julia Roberts (54 ans) et George Clooney (61 ans) font exploser leur complicité à l'écran dans la comédie Ticket to Paradise. Le duo de stars a assuré avec l'avant-première du film à Londres ce 7 septembre 2022, entouré d'une partie de la distribution de ce film réalisé par Ol Parker (Mamma Mia ! Here We Go Again) mais pas seulement. En effet, l'acteur mais également réalisateur et producteur était accompagné de la femme de sa vie, l'avocate Amal Clooney née Alamuddin. Autre personnalité marquante de ce tapis rouge, une comédienne du film, enfant d'une icône du cinéma, qui a révélé sa nouvelle grossesse !

Julia Robert a retrouvé George Clooney, son grand copain à qui elle avait donné la réplique il y a plus de vingt ans dans Ocean Eleven. Dans Ticket to Paradise, elle joue de nouveau son ex-femme avec un plaisir non dissimulée avec pour mission : faire capoter le mariage trop rapide de leur fille. Somptueuse dans sa robe longue noire signée Alexander McQueen accompagnée d'un boléro, elle n'a pas souhaité venir accompagnée de son mari Daniel Moder et père de ses trois enfants (les jumeaux Hazel et Finn, et Henry) préférant depuis toujours la discrétion amoureuse. Elle a toutefois pris plaisir à poser avec son ami et sa bien-aimée, sublime dans son robe de sirène John Galliano vert pâle. La célèbre protectrice des droits humains et maman des jumeaux Ella et Alexander a opté aussi pour un rouge à lèvres aussi intense que glamour.

Billie Lourd est enceinte

Les photographes ont également immortalisé la venue de Billie Lourd, qui a pris plaisir à participer à cette comédie. La fille de l'inoubliable et regrettée princesse Leia, Carrie Fisher, a affiché son ventre rond, pour officialiser sa deuxième grossesse. Le bébé rejoindra son fils Kingston Fisher, qui fêtera le 24 septembre ses deux ans, son couple avec son mari Austen Rydell nage dans le bonheur !



Parmi ses autres partenaires présents sur le red carpet, on citera Maxime Bouttier, Kaitlyn Dever, le scénariste expert en rom-com Richard Curtis ou encore Lucas Bravo. Ce Frenchy et fils de footballer continue de tracer sa route, après s'être fait remarquer dans la série Emily in Paris. Deux des enfants du cinéaste Ol Parker, Nico et Ripley, ont également pris la pose avec leur papa. On ne manquera pas de remarquer les ressemblances avec leur mère, la belle et talentueuse Thandwxe Newton. Cette dernière n'était pas de la partie, prise peut-être par son voyage à Deauville où elle a reçu un prix durant le Festival.

Ticket to Paradise, au cinéma le 5 octobre 2022.