Billie Lourd maman : la fille de Carrie Fisher cachait sa grossesse depuis des mois !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Grande absente des réseaux sociaux depuis le mois d'avril – excepté quelques hommages rendus à sa maman Carrie Fisher –, Billie Lourd vient de faire une annonce extraordinaire qui explique ce long silence. La jeune comédienne, amoureuse de Austen Rydell, tout juste fiancée, vient d'accueillir son tout premier enfant. Un petit garçon nommé Kingston Fisher Lourd Rydell dont elle a dévoilé les minuscules pieds sur son compte Instagram le vendredi 25 septembre 2020.

Pandémie de bébés chez les Scream Queens

Un coup du destin ? Depuis quelques semaines, toutes les actrices qui ont joué pour Ryan Murphy dans Scream Queens font des stocks de Pampers. Lea Michele et Zandy Reich ont eu leur premier enfant, Ever Leo Reich, le 20 août 2020. "Il est enfin là, s'est-elle réjouie. Je suis si heureuse pour toi ! On a toutes eu des garçons !" Quant à Emma Roberts, elle a annoncé être enceinte – elle aussi d'un garçon ! – de l'acteur Garrett Hedlund en juin 2020. "Attends... quoi ???", s'est étonnée la matriarche de la série, Jamie Lee Curtis. Si Keke Palmer ou Abigail Breslin tombent enceintes dans les prochaines semaines, on ne pourra plus nier l'évidence...