Billie Lourd (Star Wars) : la fille de la regrettée Carrie Fisher est fiancée

Billie Lourd est fiancée ! Jeudi 25 juin 2020, l'actrice s'est promise à Austen Rydell, comme il l'a joyeusement annoncé sur Instagram. "Elle a dit OUI. (Enfin elle a dit "bah ouais") Mais je crois que c'est encore mieux qu'un oui !", a-t-il légendé, tout en publiant plusieurs photos retraçant leur histoire.

Le jour de la St-Valentin, Austen Rydell avait qualifié Billie Lourd, la fille de la regrettée comédienne Carrie Fisher, de "meilleure femme du monde", dans un attendrissant post Instagram. Plutôt discrets sur leur vie de couple, ils posent à quelques rares occasions sur les réseaux sociaux. Billie Lourd, qu'on peut voir jouer dans American Horror Story a repris contact avec Austen Rydell en 2017, après avoir fricoté lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Ils ont été vus ensemble pour la première fois en octobre 2017, lorsque le jeune homme a accompagné Billie lors d'un voyage en famille en Norvège pour l'anniversaire de la mort de Carrie Fisher.

La relation de Billie et Austen est survenue juste après la rupture de la comédienne américaine avec Taylor Lautner. L'acteur emblématique de Twilight, Jacob, était le soutien émotionnel de Billie lorsqu'elle a perdu sa maman, Carrie Fisher, et sa grand-mère Debbie Reynolds en l'espace de quelques jours, une semaine après les fêtes de Noël en décembre 2016.

On devrait donc ne pas devoir attendre trop longtemps avant de voir fleurir les photos du mariage entre Billie Lourd (27 ans) et Austen Rydell (28 ans). Le jeune homme est également acteur, et producteur. On a pu le voir dans le film Millie and Jerry, sorti en 2013. Quant à l'actrice, elle a joué dans la série Scream Queens et dans trois volets de Star Wars dont Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker sorti en 2019. En 2020, elle est aussi apparue dans un épisode de la série Will & Grace.