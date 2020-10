Lucas Bravo (Emily in Paris) en couple ou célibataire ? Il lève le voile sur sa vie amoureuse

Son regard de braise, sa plastique exemplaire ont fait chaviré bien des coeurs. Dans la série Emily in Paris, disponible sur Netflix depuis le 2 octobre 2020, Lucas Bravo incarne l'irrésistible chef Gabriel. Face à lui, loin de son petit-ami américain, notre héroïne incarnée par Lily Collins tombe tout droit dans un triangle amoureux, bloquée entre le roi des omelettes et sa girlfriend à lui, Camille. Dans la vraie vie, le monde se bouscule certainement au portillon pour accéder au coeur du jeune comédien niçois. Mais personne n'a, semble-t-il, trouvé la clé de son divin palpitant.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les 7,8 milliards d'habitant de notre planète Terre - à moins que Netflix ne soit disponible sur d'autres planètes ? Mesdames, Messieurs, Lucas Bravo est bel et bien célibataire. "Mon coeur n'est pas encore pris, a tout simplement précisé le fils de footballeur à i-D en octobre 2020. Je me suis récemment séparé de quelqu'un et nous sommes en très bon termes." Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de son personnage dans la série Emily in Paris, à la fin de la première saison.

Il y a peu, le bel homme de 32 ans donnait quelques conseils pour une relation saine basée sur la communication. "Je n'aime vraiment pas quand l'autre commence à fuir, expliquait-il à Glamour. J'aime qu'on en discute. C'est la base de tout. Ne soyez pas effrayé, ou arrêtez d'essayer de deviner comment la personne en face le prendra. Je n'aime pas quand quelqu'un décide de s'en aller, de claquer la porte ou de s'assoir dans un coin en boudant comme un bébé. Il ne faut pas éviter la conversation." Ces préceptes n'ont pas réussi à sauver sa romance précédente. Mais malheureux en amour, heureux au jeu. Et le jeu, il devrait continuer bien vite si l'on en croit le succès fou des épisodes imaginés par Darren Star - malgré les nombreuses critiques.

Aux manettes d'Emily in Paris, le réalisateur a commencé à égrainer quelques détails de la saison 2 alors que celle-ci n'a pas encore été confirmée par Netflix. Une chose est sûre, le sourire d'ange de Lucas Bravo se retrouvera forcément au centre de toutes les intrigues. "Emily va devoir faire des choix compliquées avec les hommes de sa vie, a-t-il raconté à Collider. Avec Gabriel, certainement, puisqu'il est sa première relation à Paris, mais aussi avec Camille, dont elle devient très proche. Et je pense qu'Emily est le genre de fille qui ne trahirait jamais une amie. Elle va devoir faire des choix très surprenants." Réponse prochainement... si Netflix entend nos prières.