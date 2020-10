Lucas Bravo (Emily in Paris) : le Français canon de la série répond aux critiques

À l'époque de Sex and the City, le nom de Darren Star était sur toutes les lèvres. En l'espace de six saisons, le réalisateur a mis en place un mythe indémodable. Et voilà que, seize années plus tard, le monde se soulève encore pour l'une de ses créations. Le 2 octobre 2020, Netflix a mis en ligne les dix épisodes de la série Emily in Paris, provoquant un torrent d'amour-haine inexplicable auprès du public. Il faut dire qu'à coups de stéréotypes éculés, de personnages désagréables et de bérets en pagaille, le programme donne une image déplorable de la France tantôt drôle, tantôt véridique, souvent agaçante.

Lucas Bravo, qui joue le rôle du très sexy cuisinier Gabriel - accessoirement, le crush non disponible de l'héroïne incarnée par Lily Collins - n'est pas tout à fait d'accord avec tous les commentaires négatifs que reçoivent les épisodes en France. "Je pense que ces gens ont raison dans un sens, explique-t-il à Cosmopolitan. On a mis en scène une seule des multiples visions de Paris. Paris est l'une des villes les plus diverses du monde. Il y a tellement de mouvements de pensée, tellement de nationalités, tellement de quartiers. Une vie entière ne serait pas suffisante pour savoir tout ce qu'il s'y passe. C'est tout un monde concentré dans une ville. Alors si on veut raconter son histoire, à un moment, il faut bien choisir son angle. Les Français qui critiquent la série n'ont pas compris qu'il ne s'agissait que d'une seule vision."