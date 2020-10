Lucas Bravo (Emily in Paris) : Fils d'un célèbre footballeur français...

Voisin très sexy de Lily Collins dans la nouvelle série Netflix Emily in Paris, Lucas Bravo séduit la douce Emily Cooper grâce à ses talents de cuisinier, mais également grâce à son physique (très) avantageux. Grand blond aux yeux bleus, l'acteur qui incarne Gabriel dans cette série est le fils d'un célèbre footballeur français : Daniel Bravo. Star des années 90, le père de Lucas est désormais consultant sportif sur la chaîne beIN Sports. Ancien joueur dans l'équipe du Paris-Saint-Germain, il s'est distingué tout au long de sa carrière par son jeu combatif, mais également par son... charme sur le terrain. La preuve ? Daniel Bravo a même été élu joueur de football le plus élégant du Festival international espoirs en 1983. Lucas est la copie conforme de son père, la beauté et l'élégance semblent décidément être dans les gènes de la famille Bravo.

Avant d'être acteur, Lucas Bravo a étudié dans de prestigieuses écoles comme l'American Academy Of Dramatic Arts de Los Angeles et l'Actors Factory de Tiffany Stern à Paris. Courtisé plusieurs fois pour faire de la télé-réalité, il refuse et préfère s'accrocher à ses rêves de cinéma. Il commence en faisant de la figuration pour la publicité Fortuneo, puis il fait quelques apparitions dans la (mythique) série Sous le soleil de Saint-Tropez. Il décroche ensuite un petit rôle dans le film La Crème de la crème (2014) de Kim Chapiron, mais aussi dans la web-série L'Équipe de Jérémy Minui. Bientôt à l'affiche du film Mrs Harris Goes to Paris aux côtés d'acteurs emblématiques comme Isabelle Huppert et Lambert Wilson, Lucas Bravo est un homme sur lequel il faudra compter dans le cinéma français... On vous aura prévenus !

La série Emily in Paris est disponible depuis le 2 octobre 2020 sur Netflix.