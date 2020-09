Lily Collins fiancée ! Sa bague "à couper le souffle", offerte par Charlie McDowell

Lily Collins est fiancée ! La fille de Phil Collins va dire "oui" à son chéri Charlie McDowell, scénariste et réalisateur de son métier. La comédienne britannico-américaine de 31 ans a annoncé ses fiançailles sur son compte Instagram le 25 septembre 2020, avec de magnifiques clichés. Sur ces photos, on découvre la demande en mariage de Charlie ainsi que la bague de fiançailles. Le couple se fréquente depuis près d'un an.

La star de la nouvelle série Netflix Emily in Paris (sortie le 2 octobre), a écrit sur Instagram : "Je t'ai attendu toute ma vie et j'ai hâte de passer notre vie ensemble...". Sur un autre cliché, Lily a confié ressentir "la joie la plus pure qu'elle n'ait jamais ressenti". De son côté, le fils de l'actrice Mary Steenburgen et de l'acteur Malcolm McDowell a également annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux en adressant une belle déclaration à sa future femme : "À une époque d'incertitude et d'obscurité, tu as illuminé ma vie. Je chérirai à jamais mon aventure avec toi".

Ciara,Ashley Tisdale, Zoey Deutch, Jennifer Garner... Tous ont félicité le couple pour son union et n'ont pas manqué de leur souhaiter beaucoup de bonheur pour leur future vie à deux. La créatrice de la bague de fiançailles de Lily Collins, Irene Neuwitch, a également félicité les amoureux en commentant leurs publications. Charlie l'a vite remerciée en lui répondant : "Merci d'avoir fabriqué la plus belle bague."

Émerveillée par sa bague, Lily a écrit à l'attention de la créatrice de la marque : "Merci du fond de mon coeur pour la bague la plus étonnante et parfaite. Elle est à couper le souffle !" Selon People, un représentant de la marque a précisé que cette bague comportait "un diamant rose unique en son genre". Flattée d'avoir été choisie pour confectionner son bijou, la créatrice Irène Neuwitch a ajouté que Lily Collins avait été une "muse parfaite".