Lily Collins : "C'est affreux", cette ancienne relation toxique qui la traumatise encore aujourd'hui

Lily Collins, qui crève notamment l'écran dans la série Emily in Paris, semble pleinement épanouie dans sa vie sentimentale, puisqu'elle vit actuellement un "conte de fée" avec le réalisateur Charlie McDowell. Un homme qu'elle a épousé en septembre 2021, à Dunton dans le Colorado. Elle n'a "jamais été aussi heureuse" depuis ce jour, comme elle l'a déjà confié à ses fans sur Instagram, en partageant un magnifique cliché d'elle en robe blanche au côté de son prince charmant. Mais l'actrice de 33 ans n'a pas toujours vécu le bonheur en amour.

Dans un podcast intitulé We Can Do Hard Things, elle est revenue sur l'une de ses anciennes romances, une "relation amoureuse toxique", qui se traduisait pour elle par "une violence verbale et émotionnelle". Elle se sentait "très petite" face à cette personne. Notamment parce que celle-ci lui donnait des surnoms infantilisants et employait des termes injurieux : "Il m'appelait 'Little Lily' et il utilisait des mots horribles à mon sujet par rapport à ce que je portais et me qualifiait parfois de pute."

Je suis devenue assez silencieuse

Des propos tant "affreux" que "dénigrants, qui ont provoqué chez elle des sentiments de "panique" et "d'anxiété". Elle est alors restée muette un certain temps, dans l'optique de se protéger : "Je suis devenue assez silencieuse et à l'aise dans le silence, j'ai eu l'impression que je devais me faire petite pour me sentir en sécurité." Et encore aujourd'hui, même si cette sombre histoire appartient désormais à son passé, cela lui arrive d'y repenser.

"Même si je suis dans la relation la plus saine, il peut y avoir un moment qui se produit tout au long de la journée où l'histoire revient comme ça. C'est comme une milliseconde, ou moins d'une milliseconde, et votre intestin réagit, votre coeur commence à battre, et tout d'un coup, vous êtes ramené à ce moment où ils vous ont dit cette chose il y a 10 ans, même si vous n'êtes pas dans cette situation maintenant, c'est simplement le déclencheur et c'est très dur. C'est affreux", a révélé la fille de Phil Collins. Des révélations glaçantes de la part de l'actrice.