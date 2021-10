Lily Collins mariée euphorique : tendres photos de son voyage de noces avec Charlie McDowell

Lily Collins est une femme mariée et comblée. L'actrice britannique de 32 ans, star de la série Emily in Paris (Netflix) a épousé son compagnon Charlie McDowell en septembre dernier, dans le Colorado aux Etats-Unis. Pour leur voyage de noces, ils se sont envolés vers la Scandinavie.

Sur son compte Instagram, Lily Collins a partagé quelques tendres photos de son séjour en compagnie de son amoureux avec lequel elle s'est retrouvée sur des lacs à faire du kayak, sur des ponts de bois dans la nature sauvage ou dans de réconfortants hôtels au milieu de la forêt. Ils ont notamment visité le Danemark, la Suède ou encore la Norvège. Entre deux activités sportives, le couple n'a pas manqué de s'offrir quelques parenthèses de détente agrémentées de baisers amoureux.

En légende de sa publication, l'actrice écrit : "Notre lune de miel scandinave est certes terminée mais l'aventure, elle, ne l'est clairement pas. Je ne pouvais pas imaginer un premier voyage de jeunes mariés aussi mémorable et magique ainsi qu'une telle manière de commencer nos vies ensemble. Il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais sauter dans un avion et hop partir en road trip. Je ne souhaite encore d'autres expériences épiques à venir..."