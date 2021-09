Lily Collins mariée : l'héroïne d'Emily in Paris a épousé Charlie McDowell !

Parmi les commentaires, certains collègues de Lily Collins y sont allés de leurs bons mots. Et notamment Lucas Bravo, qui incarne l'amoureux transis - par intermittence - de la comédienne dans la série Emily in Paris, le sexy chef Gabriel. "Félicitation les amours", a-t-il déclaré en français. Lily Collins et Charlie McDowell avaient annoncé leurs fiançailles il y a quelques mois après un an d'amour. Ils se sont finalement dits "oui" à Dunton Hot Springs dans le Colorado. Le jeune réalisateur et écrivain de 38 ans était précédemment en couple avec Emilia Clarke, la célèbre Mother of dragons de la série Game of Thrones. Il faut croire que, comme Cendrillon, il a fini par trouver chaussure à son pied...