Lily Collins - Emily in Paris saison 2 : Très stylée sur le tournage, le temps maussade s'invite

C'était l'une des séries évènements de 2020. Sortie en octobre, Emily in Paris a fait un carton avec plus de 58 millions de téléspectateurs et deux nominations aux Golden Globes. La série, qui véhicule toutefois pas mal de clichés sur le mode de vie parisien, a réussi à captiver bon nombre de fans, au point d'avoir rapidement le droit à une saison 2. En tournage dans toute la France, on a d'ailleurs pu apercevoir la production plus au Sud récemment. Les acteurs, Lily Collins en tête, ont également été aperçus dans la capitale lundi 17 mai, à côté du Carrousel du Louvre.

Un ensemble vert ravissant !

Installée à la terrasse d'un café en compagnie de l'actrice française Camille Razat, la fille de Phil Collins n'est pas passée inaperçue dans une tenue très verte ! La jeune femme de 32 ans est apparue très glamour dans sa veste verte sur un polo rouge et bleu, le tout accompagné d'une jupe taille haute également verte. Un ensemble très chic, à l'image de son personnage dans la série, pour tourner une scène où apparaît également l'actrice Philippine Leroy-Beaulieu, que l'on peut voir dans une autre série à succès, Dix pour cent.

Les deux actrices françaises ne sont d'ailleurs pas en reste niveau look, puisque la jeune Camille Razat, 27 ans, porte une superbe tenue aux couleurs noires et blanches tandis que Philippine Leroy-Beaulieu se pare d'un magnifique et long manteau mauve et d'une robe noire. Dans la scène tournée, on peut apercevoir cette dernière tenir une conversation avec Lily Collins pendant que les deux se rendaient dans un café pour y retrouver d'autres acteurs de la série.