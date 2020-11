Emily in Paris, saison 2 : les acteurs réunis en vidéo pour annoncer la bonne nouvelle

On a planté quelques graines à propos de différents personnages

On ne peut pas parler d'une grande surprise. Emily in Paris a rencontré un succès si fou en l'espace de quelques jours qu'il aurait été impossible de priver les abonnées Netflix d'une suite. Le dernier épisode mis en ligne le 2 octobre dernier laissait d'ailleurs planer trop de mystère. Emily va-t-elle supporter encore longtemps les sautes d'humeur de sa patronne - incarnée par Philippine Leroy-Beaulieu - alors qu'elle est la seule à constamment sortir l'agence Savoir du pétrin ? Va-t-elle choisir entre son amitié pour Camille ou les élans que son coeur porte au très sexy chef Gabriel ? Ou conjuguer les deux à la fois ? "On a planté quelques graines à propos de différents personnages, expliquait Lucas Bravo à Cosmopolitan. Par exemple, quand Camille embrasse Emily sur la bouche et qu'elle dit qu'elle n'en est pas désolée. Ou quand elles sont au lit, qu'elles postent une photo et que je la like. Tout pourrait arriver avec ces trois-là."

Les Français ont peut-être mal vécu certains stéréotypes véhiculés par la série... mais rien n'empêchera Lily Collins de revenir par chez nous pour filmer la suite de ses aventures. Loin des beaux quartiers de notre capitale, Emily va peut-être enfin prendre la ligne 13 ou se retrouver confinée toutes les trois semaines. Le tournage de la première saison, heureusement, reste un souvenir réjouissant pour la plupart du cast. "On a tourné en 2019 entre la place Monge, le Panthéon, le quartier du Palais-Royal. Il y avait une très bonne ambiance, Américains et Français, tout le monde s'est bien entendu, se souvient Camille Razat dans les colonnes du magazine Gala ce 12 novembre. Lily Collins est une force de travail immense, on bossait quinze heures par jour et elle était tout le temps présente." Espérons qu'elle ne devra pas se contenter de jouer devant sa webcam pour une saison spéciale télétravail...