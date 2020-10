Alex Balduzzi (Star Academy) dans Emily in Paris : les circonstances insolites de sa participation

Purepeople.com : Comment t'es-tu retrouvé dans la série "Emily in Paris" ?

Alex Balduzzi : C'est grâce à une agence qui s'appelle Casting Paris. Moi, je ne me considère pas comme un véritable comédien, je n'ai pas eu de cursus dans ce domaine-là. Mais pour essayer de me mettre le nez dedans, j'ai fait une formation pour m'initier un peu plus. Suite à ce stage, je me suis inscrit dans différentes agences. Pour Emily in paris, au départ, je ne devais faire que de la figuration. Il s'est avéré que, le jour du tournage, l'acteur qui devait jouer le serveur était malade. Ils m'ont proposé au pied levé de remplacer ce jeune homme. Ça s'est improvisé en une heure.

Ce n'est pas exactement ta première fois en tant qu'acteur...

Je n'ai eu que des expériences ponctuelles dans ce domaine. Sorti de la Star Academy 2, on m'avait proposé un rôle récurrent dans Sous le soleil. J'avais fait quelques apparitions. Depuis, je n'ai eu que de minces expériences... mais peut-être que je sous-estime les choses ! J'ai fait du théâtre d'improvisation, deux pubs, un court-métrage. Un comédien aurait tout de même un CV plus riche que le mien.

Comment as-tu vécu ce tournage ?

C'est une toute autre façon de faire chez les Américains. Il y a beaucoup plus de staff sur place. C'est un peu impressionnant. Mais ça s'est passé très vite. La scène s'est tournée trois fois maximum. Il y a eu toute une partie avec des déplacements dans le restaurant, avec d'autres figurants. Le moment où je reviens une deuxième fois, où je prends la parole, c'était tout un plan séquence qui a été découpé ensuite.

Tu avais travaillé ton accent anglais ?

Je m'y atèle un peu plus depuis que je me suis entendu. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment pourri, sur ce moment où il fallait que je sorte la phrase d'une traite. L'assistant réalisateur me l'avait fait répéter deux fois, il m'avait demandé de bien prendre mon temps et de mieux articuler. De toute manière, je devais passer pour un Français qui parle en anglais donc c'était pas si mal...

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com