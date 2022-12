Emily in Paris : Philippine Leroy-Beaulieu présente sa grande fille, Lily Collins amoureuse et side-boob d'une star

À l'image de son héroïne, l'avant-première de la troisième saison d'Emily in Paris n'a pas fait dans la demi-mesure. Organisée à Paris, cette projection en grande pompe a rassemblé tout le casting du célèbre show de Netflix ce 6 décembre 2022 au théâtre des Champs-Elysées. Pour faire honneur à cette série qui raconte les pérégrinations à Paris d'une Américaine experte en marketing et totale fashionista, les actrices et acteurs ont sorti le grand jeu.

Lily Collins, accompagnée de son mari Charlie McDowell, a opté pour une originale robe longue Saint Laurent et des bijoux Cartier pour fouler le tapis rouge parisien. Longiligne, la fille de Phil Collins est toujours à l'aise devant les objectifs, elle qui est égérie Lancôme. Non loin d'elle, la révélation Philippine Leroy-Beaulieu. Si le public français la connaît bien, elle qui a joué dans Neuf mois ou encore Dix pour cent, elle fait désormais sensation dans le monde entier grâce à Emily in Paris dans le rôle d'une patronne à la fois glaciale et déterminée. Toujours ultra chic à l'écran, elle l'est aussi sur ce red carpet avec ses bottines léopard qu'elle foule au côté de sa fille Taïs.

En effet, la comédienne française a eu une fille avec Richard Bean, documentariste et metteur en scène. La jeune femme se présente sur Instagram comme une artiste aux multiples casquettes. Elle peut lire des poèmes, jouer de la guitare et faire de la photographie. Diplômée de la Central Saint Martins, elle a exposé ainsi à Londres, Milan, Paris, Berlin et Marrakech. Sur son compte Instagram, sa célèbre maman avait publié un cliché d'enfance de sa fille avec cette légende : "Je suis la mama de cette beauté et j'en suis pas peu fière !" Ce à quoi sa fille avait répondu : "Haaaaaaaaaa je t'aime mamounette"