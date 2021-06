Sarah Jessica Parker retrouve ses copines de Sex and the City, première photo à trois

En 6 saisons et 94 épisodes, Sex And The City a fait rire et pleurer des centaines de milliers de téléspectateurs. Carrie Bradshaw et ses amies s'étaient également mises en scène dans deux films respectivement sortis en 2008 et 2010.

And Just Like That... racontera le futur des personnages joués par Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon - qui a tenté l'aventure politique sans succès à New York - et Kristin Davis. Kim Cattrall ne sera donc pas de l'aventure. SJP avait pourtant affirmé ne pas imaginer de suite sans l'intenable Samantha Jones.