Sarah Jessica Parker maman : ses jumelles de 13 ans sont déjà plus grandes qu'elle !

Les terribles soeurs Sanderson s'apprêtent à faire leur grand retour ! Pas sur grand écran, certes... mais sur Disney+, tout de même. Le 30 septembre 2022, tous les abonnés de la plateforme pourront découvrir le film Hocus Pocus 2, avec, en tête d'affiche, comme à la belle époque, Sarah Jessica Parker, Bette Midler et Kathy Najimy. Si le programme est grand public, l'avant-première qui a présenté le long-métrage signé Anne Fletcher a également été un joli moment de famille.

Le mardi 27 septembre 2022, à quelques heures de la sortie du film, Sarah Jessica Parker est venue présenter Hocus Pocus 2 aux spectateurs, confortablement installés à l'AMC Lincoln Square de New York, avec son époux et leurs deux filles. La comédienne, qui incarnait déjà Sarah Anderson en 1993, avait effectivement pris, sous son aile, son époux Matthew Broderick et leurs deux filles jumelles, de 13 ans, Marion et Tabitha. L'actrice, 57 ans, avait opté ce soir-là pour une sublime création Armani Privé.

Je suis devenue une autre personne

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick sont mariés depuis le 19 mai 1997 et sont également parents d'un fils aîné, bientôt 20 ans, baptisé James Wilke Broderick. L'actrice, héroïne de la série Sex and the city et de sa suite And just like that, a retrouvé toute la petite bande d'Hocus Pocus sur le tapis rouge. Bette Midler et Kathy Najimy, ses soeurs de fiction, évidemment, mais aussi Doug Jones, Sam Richardson, Tony Hale, Froy Gutierrez, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Taylor Henderson, Nina Kitchen ainsi que la réalisatrice Anne Fletcher.

Décidément, Sarah Jessica Parker est abonnée, ces derniers mois, aux élans de nostalgie et autres reboots. La reverra-t-on, un jour, dans un remake de Mars Attack ? Toujours est-il que c'est avec plaisir qu'elle a retrouvé ses pouvoirs de sorcière pour Disney+. "Je n'ai même pas eu le temps de faire ce que je fais habituellement, c'est à dire m'autoriser à stresser, trop réfléchir, m'inquiéter... j'ai en quelque sorte été propulsée dans le projet, expliquait-elle dans une interview accordée à Extra. C'était un peu tout ce dont j'avais besoin. J'avais le costume, les bottes, les chaussures. Il a simplement fallu que je me souvienne de ma voix, de mes sons. Et dès que je me suis retrouvée avec les deux autres, je suis devenue une autre personne." Petite aide supplémentaire, l'actrice porte le même prénom que son personnage. Un coup du sort, sans doute...