Chris Noth (Sex and the City) de retour après avoir été accusé d'agressions sexuelles

Le comédien de 67 ans n'avait plus posté sur un Instagram depuis le 11 décembre dernier, juste avant qu'il ne fasse l'objet d'accusations pour agressions sexuelles sur cinq femmes. Les actes de violence auraient eu lieu entre 2004 et 2015 selon les plaignantes. Depuis le début de l'affaire, le comédien qui s'est illustré dans Sex and the city assure que ces relations étaient consenties.

Depuis, Chris Noth a été renvoyé de son rôle dans la série The equalizer sur CBS et ses scènes tournées pour la série And just like that... (suite de Sex and the city) ont toutes été coupées du montage. Les vedettes de la série, Sarah Jessica Parker , Cynthia Nixon , et Kristin Davis ont déclaré qu'elles étaient "profondément triste d'apprendre les plaintes" contre leur confrère et ont affirmé leur soutien aux victimes dans cette épreuve douloureuse, "nous savons que c'est très difficile pour elles, nous sommes avec elles". Queen Latifah , star du show The equalizer, a quant à elle déclaré "que la situation était incroyablement délicate" : "C'est une chose personnelle et il va devoir faire avec... et je pense que la justice doit l'emporter malgré tout. Je veux juste que les choses justes soient faites, vous savez."