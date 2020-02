Chris Noth (65 ans) papa pour la seconde fois : l'adorable photo de son bébé

Déjà parent d'un fils nommé Orion Christopher Noth (12 ans), le couple qui a 28 ans d'écart est plus heureux que jamais d'accueillir un nouveau bébé dans la famille. Alors qu'ils sont très soudés depuis leur mariage, la relation entre les deux partenaires n'a pourtant pas toujours été rose. Après avoir eu un coup de foudre pour la jeune femme alors qu'elle était barman dans son club new-yorkais Cutting Room, le comédien a entamé avec elle une idylle digne des montagnes russes.

Interviewés en 2008 par la journaliste Rebecca Eckler, Tara confiait :"Au début, je dirais que nous nous séparions toutes les deux semaines. Ensuite, c'était tous les deux mois. Ensuite, c'était tous les six mois." De son côté, Chris révélait : "Nous rompions très souvent et je me disais : 'C'est bon ! C'est fini ! Et puis, quelques semaines plus tard, je me demandais pourquoi elle me manquait autant. Je me disais : 'Retourne la voir !' C'était vraiment trop douloureux d'être séparés."