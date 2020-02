Sex and the City : Mort de Lynn Cohen, alias Magda

Pour des millions de fans de Sex and the City, elle était l'adorable femme de ménage (parfois aussi nounou) de Miranda (jouée par l'actrice Cynthia Nixon ) et pour d'autres elle était une habituée de Broadway : Lynn Cohen est morte le 14 février. C'est son représentant qui a confirmé la terrible nouvelle au site américain TheWrap.

Lynn Cohen est morte a 86 ans d'une cause pour l'heure non dévoilée. La comédienne était née dans le Missouri en 1933 et avait entamé une carrière au cinéma et à la télévision en 1993. Elle avait débuté sur le grand écran dans Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen et sur le petit dans la série policière New York, police judiciaire où elle incarnait la juge Elizabeth Mizener. Mais c'est en 2000 que sa notoriété explose vraiment lorsqu'elle décroche le rôle de Madga, une femme de ménage d'abord très conservatrice puis plus coulante et attachante, dans Sex and the City. Elle jouera dans la populaire série de HBO de la saison 3 à la saison 6. On la retrouvera d'ailleurs dans les deux adaptations ciné de la série.

Lynn Cohen, qui avait été mariée à Gilbert L. Frazen (mort en 1960) puis à Ronald T. Cohen, avait une jolie carrière à son actif. Au cinéma elle avait tourné dans presque une cinquantaine de films et on avait pu la voir dans Munich de Steven Spielberg ou plus récemment dans le blockbuster Hunger Games : L'Embrasement. A la télévision, elle avait joué dans New York, section criminelle, New York, unité spéciale, Des jours et des vies, Damages ou encore Nurse Jackie...

Mais Lynn Cohen était une touche-à-tout et ne s'était pas contentée des caméras puisqu'elle menait également une carrière sur les planches de Broadway (et off Broadway), à New York. Elle avait joué dans diverses productions comme Twelve Angry Men, Macbeth, Ivanov ou encore Hamlet...