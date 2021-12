Chris Noth (Sex and the City) accusé d'agressions sexuelles et de viol : "C'était très douloureux..."

Revoir le visage de Chris Noth dans And Just Like That, la suite très attendue de la série Sex and the city, a certainement fait plaisir à un très grand nombre de fans. Mais il y a deux personnes, en Amérique, qui revivent des souvenirs affreux face à ces quelques épisodes inédits - disponibles, en France, sur la plateforme Salto. Comme nous l'apprend The Hollywood Reporter, deux femmes, âgées aujourd'hui de 40 et 31 ans, accusent le comédien d'agressions sexuelles et de viols.

Les deux personnes qui accusent Chris Noth ne se connaissent pas et ont délivré leurs témoignages sans savoir qu'elles pourraient ne pas être des cas isolés. La première aurait été agressée par l'interprète de Mister Big à Los Angeles en 2004 quand elle avait 22 ans et qu'elle travaillait dans une entreprise en lien avec des célébrités... dont le partenaire fictif de Sarah Jessica Parker. Il lui aurait alors offert un livre en passant à côté de son bureau, en lui demandant de venir le lui rendre à son domicile. Une fois sur place, il l'aurait propulsée sur un lit et l'aurait violée.

C'était très douloureux et j'ai crié : "Arrêtez !"

"C'était très douloureux et j'ai crié : 'Arrêtez !', raconte-t-elle. Et il ne l'a pas fait. J'ai dit : 'Pouvez-vous au moins mettre un préservatif ?' et il s'est moqué de moi." La seconde victime présumée serait tombée dans les filets de Chris Noth à New York en 2015. C'est en voyant qu'il avait tranquillement retrouvé son rôle dans And Just Like That qu'elle se serait décidée à prendre la parole en août dernier.

Chris Noth, de son côté, refuse d'être au coeur de telles accusations. Contacté par The Hollywood Reporter, il a accepté de démentir, en bloc, ces soupçons gravissimes. "Les accusations portées contre moi par des personnes rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses, a-t-il soutenu. Ces histoires pourraient dater d'il y a 30 ans ou 30 jours - non veut toujours dire non - c'est une ligne que je n'ai pas franchie. Les rencontres étaient consenties. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais ceci : je n'ai pas agressé ces femmes..."

Chris Noth reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.