Sarah Jessica Parker en famille pour la suite de "Sex and The City" : son charmant fils James a bien grandi !

Six saisons, 94 épisodes, deux films et un prequel : Sex And The City a fait des centaines de millions d'heureux ! Sarah Jessica Parker retrouve le rôle de Carrie Bradshaw, pour le plus grand bonheur des amoureux de la série. Elle a fêté la sortie de la suite, And Just Like That..., en compagnie de ses copines Charlotte et Miranda, et en présence de son fils James, qui a bien grandi.

James n'était pas né quand Sex And The City a commencé, et avait 16 mois quand elle a pris fin. Il a pris la mesure de la ferveur provoquée par la série ce mercredi 8 décembre 2021, en assistant à l'avant-première du sequel intitulé And Just Like That.... L'événement a eu lieu au Musée d'Art Moderne de New York. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 19 ans avait enfilé un élégant costume noir, presque identique à celui de son père Matthew Broderick.

Sarah Jessica Parker, elle, avait évidemment sorti le grand jeu ! Habillée par Oscar de la Renta dans une tenue conçue spécialement pour l'occasion, l'actrice de 56 ans a régalé les photographes présents et consolidé son statut d'icône mode du petit écran. Ses acolytes Kristin Davis et Cynthia Nixon s'étaient elles aussi minutieusement préparées pour défiler sur le tapis rouge.Chris Noth, interprète du rôle de Mister Big, amoureux de Carrie Bradshaw, était également de la partie et accompagné de son épouse Tara Wilson.