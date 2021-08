Sex and The City, la suite : Mister Big de retour, Natasha aussi ! Toutes les photos...

Pendant des années, les fans en ont rêvé : si un troisième film ne verra sans doute jamais le jour, Sex and The City revient sur les écrans de télé. Un retour sous le titre And Just Like That avec Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon mais sans Kim Cattrall, fâchée avec ses camarades.

Le tournage a donc démarré depuis juillet dernier à New York et l'on a pu voir le trio d'actrices à plusieurs reprises, mettant en boite diverses scènes dans les rues ou dans des cafés. Les trois femmes, qui interprètent les personnages de Carrie Bradshaw, Charlotte York et Miranda Hobbes, ont décidé pour ce retour à l'écran de ne pas abuser d'artifices pour apparaitre telles qu'elles sont, avec leurs petits défauts. De quoi ravir notamment Cynthia Nixon - laquelle a fait une tentative de carrière dans le monde politique ces dernières années - qui avait évoqué ses griefs contre certains aspects de la série à l'époque. Cheveux gris, lunettes de vue ou petites retouches esthétiques, tout est désormais pleinement assumé.

Pour ce retour, Sex and The City peut aussi compter sur la participation de personnages incontournables à commencer par Mister Big, le mari de Carrie, incarné par l'acteur Chris Noth. Le duo a d'ailleurs été repéré ensemble tournant des scènes. Plus étonnant, il faudra aussi compter sur... Natasha ! En effet, celle qui incarne l'ex-épouse de Big est aussi de la partie. Son interprète, l'actrice Bridget Moynahan, ayant elle aussi été vue sur le plateau de tournage. On retrouvera également Harry Goldenblatt (joué par Evan Handler), Steve Brady (joué par David Eigenberg) ou encore Anthony Marentino (joué par Mario Cantone)...

Parmi les petits nouveaux, citons notamment la présence de l'actrice Sara Ramirez qui jouera le personnage de Che Diaz. Un personnage qui sera le premier non binaire de l'histoire de la série.