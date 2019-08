Kim Cattrall accuse l'équipe de Sex and the City de harcèlement

Les spectateurs gardent peut-être un souvenir tordant de Sex and the City... mais pas Kim Cattrall. Elle qui a provoqué tant de gloussements en évoquant sa vie sexuelle ultra-débridée dans les épisodes de la série n'a pas du tout envie de reproduire l'expérience. Interrogée par le quotidien britannique The Guardian à propos d'une éventuelle suite, l'ancienne Samantha Jones a encore une fois rejeté l'idée en bloc. "J'ai passé la ligne d'arrivée avec mon personnage, explique l'actrice de 62 ans. J'adorais Sex and the City. C'était une bénédiction de tant de manières différentes, mais après le deuxième film j'en ai eu assez. Je ne comprends pas pourquoi ils ne me remplacent pas par une autre actrice au lieu de gâcher leur temps à me harceler. Non, c'est non."

Le deuxième film tiré des épisodes en 2010 sera donc le point final des aventures de Carrie Bradshaw. Comme Sarah Jessica Parker le précisait en 2018, elle n'envisage pas du tout de rechausser ses Manolo Blahnik avec Kristin Davis et Cynthia Nixon sans la grande complicité de Kim Cattrall. "Je ne pense pas pouvoir faire un autre film sans elle", assurait-elle tout simplement quand on lui suggérait l'idée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, depuis la fin du show il y a quinze ans, le temps n'est pas au beau fixe entre les anciennes partenaires de jeu.

Le public attendait tant les nouvelles aventures de ses New-Yorkaises préférées que les négociations entre équipe et actrices seraient devenues un enfer. D'ailleurs, Kim Cattrall a publiquement fait comprendre qu'elle ne voulait plus entendre parler de Sarah Jessica Parker. "La vie nous apprend certaines leçons et la mienne est de toujours travailler avec de bonnes personnes et d'essayer de m'amuser" précisait-elle au Mail Online. Alors qu'elle était en deuil à la suite de la mort de son frère - le 4 février 2018 - et qu'elle recevait les condoléances de son ancienne consoeur en commentaire d'une photo sur Instagram, la comédienne s'insurgeait : "Tu n'es pas de ma famille. Tu n'es pas mon amie. Alors je te le dis une dernière fois : arrête d'exploiter cette tragédie pour restaurer ton image de gentille fille." Les nostalgiques devront donc se rabattre sur le reboot d'une autre série des années 90...