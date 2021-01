Sex and the City, une nouvelle saison : Sarah Jessica Parker dévoile les premières images

Sex and the city, c'est reparti. 23 années après la diffusion de la première saison, un nouveau chapitre s'ouvre. Cette nouvelle saison, intitulée And just like that... (Et juste comme ça) se composera de dix épisodes diffusés sur HBO Max, comme l'a annoncé la plateforme de streaming américaine le dimanche 10 janvier 2021 dans la soirée.

Les fans seront ravis de retrouver les stars de la série : Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis. Seule Kim Cattrall ne participera pas à ce grand retour. On ne retrouvera donc pas le personnage pourtant très apprécié de Samantha Jones. Mais l'animosité palpable entre Kim Cattrall et SJP n'est un secret pour personne. Le communiqué de HBO ne précise pas pourquoi elle n'est plus au casting. Mais La nouvelle version de Sex and the city suivra Carrie Bradshaw et ses deux meilleures amies, l'avocate Miranda Hobbes et la marchande d'art Charlotte York, désormais âgées d'une cinquantaine d'années.