Sarah Jessica Parker empoche le pactole avec sa maison de New York vendue une fortune

Sarah Jessica Parker mène la grande vie dans la Big Apple. L'actrice a acheté plusieurs biens immobiliers et vient de vendre une de ses maisons pour une coquette somme. Comme le rapporte le New York Post, la star et son mari Matthew Broderick se sont séparés d'une résidence de West Village pour 15 millions de dollars.

Selon les documents légaux obtenus par le tabloïd, Sarah Jessica Parker et son époux ont donc vendu cette maison achetée en 2000 pour seulement 2,9 millions, faisant ainsi une plus-value de 12,1 millions de dollars ! La demeure, en pierres rouges et sur trois étages, possède une surface habitable de presque 390m². Cette jolie maison, qui date de 1905, est précisément située sur Charles Street, non loin de la résidence qui servait de décor à la vie trépidante de Carrie Bradshaw, le mythique personnage incarné par l'actrice dans la série culte Sex and the City.

Sarah Jessica Parker (55 ans) et Matthew Broderick (58 ans) avaient choisi la plus grande discrétion pour cette vente puisque leur bien n'apparaissait publiquement auprès d'aucune agence immobilière. Les visites et la transaction ont eu lieu dans le secret, les acheteurs étant triés sur le volet. D'ailleurs, l'identité du nouvel acquéreur reste un mystère puisque la maison a été achetée via une société. Comme ne manque pas de souligner le Post, les amoureux - mariés depuis 1997 et qui ont trois enfants - avaient acheté deux maisons en 2016 sur West 11th Street. Coût de l'opération : 34,5 millions de dollars. De toute évidence, avec tout cet argent la star peut se permettre de dévaliser Manolo Blahnik.

Côté carrière, Sarah Jessica Parker pourrait bien revenir dans un reboot de Sex and the City comme l'a annoncé en décembre dernier la presse américaine. Une nouvelle saison pourrait voir le jour avec elle et ses collègues Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte) mais sans Kim Cattrall (Samantha) très fâchée avec l'héroïne du show...