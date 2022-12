Nabilla dégaine le béret ! Mode boule à facettes activé pour l'avant-première mondiale d'Emily in Paris

C'est à se demander si Nabilla n'avait pas ramené avec elle toutes les décorations de Noël qu'elle avait installées dans sa villa de Dubaï sur le tapis rouge de la première de la saison 3 d'Emily in Paris. Ce mardi 6 décembre, l'influenceuse et Thomas Vergara, tout droit venus de Londres, ont brillé comme jamais à Paris au théâtre des Champs-Elysées. Le couple avait laissé les enfants, Milann, 3 ans et son petit frère Leyann, tout juste six mois, à la maison pour profiter d'une soirée à deux.

Les tourtereaux ont savouré la soirée en prenant la pose devant l'objectif des photographes et en allant à la rencontre du casting de la série parmi lequel Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Camille Razat, Lucas Bravo, Ashley Park et Kate Walsh. Vêtue d'une longue robe moulante, Nabilla a surtout été remarquée grâce à son béret ultra-brillant et son long manteau aussi étincelant que son chapeau. Nabilla aurait presque fait de l'ombre à toutes les autres stars présentes. Difficile pour Thomas Vergara d'avoir d'yeux pour quelqu'un d'autre que sa femme. La veille, Nabilla avait fait sensation aux British Fashion Awards dans une robe rouge ultra décolletée, une soirée également par la présence de Rita Ora en string et d'Isabelle Adjani, très blonde.