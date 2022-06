Cristina Cordula dévoile une photo d'elle toute jeune au côté de son père décédé

Dimanche 19 juin 2020 avait lieu la Fête des Pères en France. Un moment joyeux pour beaucoup de familles mais qui peut au contraire se révéler douloureux pour d'autres. C'est notamment le cas pour Cristina Cordula, laquelle n'a pas la chance de rendre hommage à son papa. Et pour cause, ce dernier est décédé il y a plusieurs années.

Si le temps passe, la douleur de son absence est toujours aussi vive. D'autant plus lorsque ce genre de journées survient. Elle a tout de même décidé de partager sa tendre pensée pour son papa disparu sur Instagram. La maman d'Enzo (24 ans) a posté une archive familiale sur laquelle on la voit toute jeune en train de prendre la pose avec celui qui lui manque tant. "Belle fête des pères. Si le vôtre est avec vous, serrez-le très très fort... Profitez de chaque instant - c'est tellement précieux. Mon père me manque tellement... Mais sa présence est toujours là, comme une lumière me guidant et me protégeant. L'amour est plus fort que tout", a-t-elle écrit avec émotion.