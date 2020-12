Cristina Cordula, son fils Enzo "un bon parti" : elle en dit plus ! (EXCLU)

Cristina Cordula est une femme accomplie sur tous les points. Mannequin de renom, figure de M6 depuis plusieurs années... Elle semble réussir tout ce qu'elle entreprend, et même du côté de sa vie privée. En effet, en 1994, elle a concrétisé le plus beau des rêves : celui de devenir maman. Enzo, né d'une précédente relation a pointé le bout de son nez. Aujourd'hui âgé de 26 ans, le fils de la star a incontestablement hérité de sa beauté et fait craquer de nombreux internautes.

Rien de bien étonnant pour Cristina Cordula qui n'hésite pas à en faire la pub lors de son interview avec Purepeople, réalisée à l'occasion de la semaine spéciale vote du public dans les Reines du shopping. D'ailleurs, elle révèle une bonne nouvelle pour tous les intéressés : il est célibataire ! "Il est un coeur à prendre en ce moment oui (rires). C'est un garçon formidable, un vrai gentil, il est très doux, il a beaucoup de personnalité aussi, ce n'est pas non plus un mou mais c'est quelqu'un qui a plein de vie. Donc voilà, c'est un bon parti (rires)", nous a-t-elle confié.

Enzo est également un fils très protecteur envers sa maman, laquelle est souvent sollicitée par son public. Une situation pas toujours évidente à gérer comme elle le souligne : "Parfois quand on est dans la rue, ou au restaurant, ça le dérange. Que les gens viennent me parler, interrompre mon déjeuner, ça le dérange un peu. Mais il comprend complètement, il respecte ma carrière, ce que je suis, il est fier même. Et depuis qu'il est petit c'est comme ça."

Enzo guéri du coronavirus

Cristina Cordula a également profité de cet entretien pour donner des nouvelles d'Enzo. Dernièrement, il a contracté le coronavirus. "Il a eu un Covid light, ça a duré une semaine. Il a eu deux jours où il était vraiment patraque, très fatigué, et il n'avait pas faim. Mais il n'a pas eu de fièvre, il a eu beaucoup mal à la tête aussi, des migraines pas possible. Il était confiné pendant une semaine. Je n'ai pas eu peur parce que c'était light, c'est passé vite, donc je ne me suis pas inquiétée, heureusement", a-t-elle rassuré.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.