Cristina Cordula : Son fils Enzo est canon, la preuve en photos

Ce n'est pas la première fois que l'animatrice évoque son fils. En 2015, pour Télé Star, elle décrivait le jeune Enzo comme quelqu'un qui "aime beaucoup s'habiller à la mode". "Il adore acheter des fringues et il a un goût très sûr sur ce qui lui va ou pas. Il a plutôt un look chic décontracté, en slim et en baskets", confiait-elle. Un an plus tôt, dans les colonnes de Télé 7 Jours, Cristina Cordula faisait des confidences un peu plus intimes sur sa relation avec son fils. "C'est l'amour de ma vie. Et nous sommes très complices. Je l'ai toujours surprotégé des médias, mais aujourd'hui c'est différent, déclarait l'heureuse maman. Pour moi, c'est le plus beau, le plus intelligent !"

