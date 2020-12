Cristina Cordula, méconnaissable les cheveux longs : une vieille photo refait surface

Depuis 2013, Cristina Cordula donne des conseils mode dans Les Reines du shopping sur M6. Mais bien avant d'être la célèbre animatrice brésilienne de la chaîne, la jolie brune de 56 ans a fait carrière dans le mannequinat. Et jeudi 10 décembre 2020, sur Instagram, elle a dévoilé une photo exceptionnelle de l'époque.

C'est une Cristina Cordula méconnaissable que les internautes découvrent. Alors qu'elle arbore fièrement sa coupe très courte à l'antenne des Reines du shopping, de Nouveau look pour une nouvelle vie ou encore Objectif 10 ans de moins, la conseillère en images à eu les cheveux longs plus jeune. Sur le réseau social de partage d'images, elle se dévoile en pantalon blanc et top bleu ciel et blanc, un léger sourire en coin... et coiffée d'un carré long. Sa chevelure tombe au-dessus de ses épaules et met en valeur son visage de poupée.