Les Reines du shopping : Viktoria, ex candidate des Princes de l'amour, "déçue" du montage

Lundi 7 décembre dernier, Viktoria était la première candidate à se lancer dans la nouvelle compétition des Reines du Shopping (M6) lors d'une semaine spéciale mannequins. La jeune femme de 25 ans devait réussir le pari d'oser ajouter une pièce de lingerie à sa tenue branchée. Et en attendant de savoir si elle a fait mieux que ses quatre concurrentes, nos recherches nous ont permis de constater que Viktoria n'en était pas à sa première télé.

En effet, la jolie blonde atteinte de la maladie de Lyme a été au casting des Princes de l'amour en 2017, à l'occasion de la quatrième saison du programme. À l'époque, elle intervenait en tant que prétendante et avait jeté son dévolu sur Adrien Laurent. Elle avait finalement fait le choix de quitter l'aventure d'elle-même. Depuis, elle file le parfait amour avec un mannequin prénommé Romain Lecardonnel.

Malgré une absence de trois ans sur nos écrans, Viktoria a bien voulu retenter l'expérience pour cette fois prouver qu'elle avait tout d'une fashionista. Malheureusement, découvrir les épisodes a été source de quelques contrariétés. Via son Instagram story mardi 8 décembre 2020, Viktoria a notamment dénoncé le montage des Reines du shopping après le passage de Misa, la doyenne de la semaine. "Je suis un peu déçue. À la télé on coupe nos phrases ou on montre souvent le négatif je trouve. Alors que pour mettre 16, on se doute bien que j'ai dit beaucoup de positif", a-t-elle déploré. Avant de se résilier : "Mais bon c'est le jeu..." Vendredi, elle saura si elle remportera la compétition !