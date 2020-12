Les Reines du shopping : Une candidate atteinte d'une maladie incurable

Depuis le début de la semaine, ce sont cinq mannequins qui se disputent le nouveau titre de Reine du shopping dans l'émission de Cristina Cordula. Les téléspectateurs ont d'ores et déjà pu voir défiler Viktoria, une grande et belle blonde de 25 ans. Toujours apprêtée de la tête au pied, un corps zéro défaut et des goûts qui ont fait mouche.. Aucune doute, Viktoria est une candidate redoutable ! On est alors loin d'imaginer que derrière ses allures de poupée, la jeune femme souffre d'une maladie depuis plusieurs années maintenant.

En effet, à l'âge de 16 ans, elle a contracté la maladie de Lyme. Il s'agit d'une infection transmise par des tiques dont sont atteints plusieurs célébrités comme Bella Hadid ou encore Justin Bieber. Viktoria apportait des précisions sur son état de santé en 2016 lors d'un entretien accordé au journal Le Progrès. Elle expliquait avoir passé plusieurs mois à l'hôpital avant d'obtenir le bon diagnostique. "J'étais recouverte de petits boutons. Et ça grattait ! C'était horrible", confiait-elle. Un symptôme qui s'ajoutait à ceux de la fatigue, de la fièvre et de maux aux articulations. La situation s'est empirée à tel point que son visage est resté paralysé pendant un mois et demi. "C'est seulement là qu'on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme", a-t-elle rapporté.

Après avoir mis un nom sur son mal-être, Viktoria a multiplié les rendez-vous chez différents médecins et a testé plusieurs traitements. Une période très éprouvante pour l'adolescente qu'elle était : "On est même allées jusqu'en Allemagne, un pays très touché par la maladie de Lyme. On a vu au moins six médecins : à Saint-Claude, Lons, Lyon, Nyons, en Allemagne et enfin, à Toulon. L'un nous disait une chose ; pour l'autre c'était l'opposé..."

Finalement, c'est en consultant un homéopathe à Toulon que son état s'est améliorée. "Franchement, l'homéopathie, je n'y croyais pas du tout. Mais, depuis deux ans, tous les trois mois je vais à Toulon avec ma mère. Et ça fait un an que je me sens enfin bien", avouait-elle il y a quatre ans. Si aujourd'hui, tout a l'air d'aller pour le mieux pour le mannequin, la maladie reste incurable et pourrait à nouveau se manifester sous des formes diverses.