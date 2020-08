Bella Hadid : Rares confidences sur sa maladie "agressive et invisible"

La jolie brune se veut plutôt discrète sur son état de santé et rares sont ses confidences sur le sujet. En 2015, auprès du journal The Evening Standard, elle s'était souvenue ses difficultés au début de la maladie : "Cela affectait ma mémoire et, d'un coup, je ne pouvais plus me souvenir comment me rendre à Santa Monica depuis Malibu, où je vivais. Je ne pouvais pas conduire. J'étais juste trop malade, avait expliqué l'ex du chanteur The Weeknd. Et j'ai dû vendre mon cheval parce que je ne pouvais pas prendre soin de lui. Si j'avais eu la chance de réussir dans l'équitation, je n'aurais peut-être pas été mannequin. Je ne savais pas que je serais si malade." Malgré tout, Bella Hadid s'adonne à sa passion pour les chevaux sur son temps libre, lorsqu'elle pose ses valises dans le vaste ranch familial de New Hope, en Pennsylvanie.

D'autres célébrités ont confié avoir développé la maladie de Lyme, parmi lesquels Selena Gomez, Shania Twain, Justin Bieber, Kelly Osbourne ou encore Alec Baldwin.