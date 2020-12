Cristina Cordula et les fashion faux-pas : ce qui l'irrite au plus haut point ! (EXCLU)

Cette semaine, Les Reines du shopping bouleverse sa façon de fonctionner. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme de M6, les téléspectateurs ont la possibilité de noter les candidates. Un coup de stress en plus pour ces dernières qui doivent redoubler d'efforts lors de leur shopping. À cette occasion, Purepeople s'est entretenu avec la papesse de la mode, et véritable reine de l'émission, Cristina Cordula. Elle s'est confiée sur cette grande nouveauté mais aussi sur son casting idéal à l'approche de la semaine spéciale célébrités, ou encore sur les fashion faux-pas qu'elle n'en peut plus de voir. Interview.

Pourquoi faire voter le public cette semaine ?

Ça c'est formidable, j'ai adoré l'idée, mais ce n'est pas venu de moi, c'est venu de l'équipe de prod'. Je trouve que c'est super que le public participe, donne son vote... C'est une façon d'être encore plus en proximité avec lui, qu'il participe à l'émission, c'est top. J'espère que le bilan sera positif, qu'on pourra refaire un deuxième, ça dépendra du score, c'est toujours comme ça en télé.

Vous préparez une spéciale célébrités, que pouvez-vous nous en dire ?



C'était un plaisir de refaire la semaine célébrités, les filles avaient beaucoup de bonne volonté, elles viennent avec leur coeur pour l'association, elles jouent le jeu et elles ne choisissent pas des vêtements par dépit, elles respectent toutes leur personnalité. Par exemple Sylvie Tellier est venue avec la dernière Miss France (Clémence Botino, NDLR) parce qu'elle est plus jeune et elle voulait qu'elle lui donne un regard plus frais. Le look d'Arielle Dombasle était très Arielle, Lio c'était Lio... chacune a respecté son style.

Quel serait votre casting de stars idéal ?

Pour moi, ce sont toutes des stars idéales, ce sont des filles formidables, toutes les femmes sont formidables ! Ça me fait plaisir de les avoir ici.

Quelle star aimeriez-vous relooker et pourquoi ?

Alors relooker... Il y a des femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que j'aimerai bien habiller. Pas parce qu'elles ne savent pas s'habiller mais j'aimerai bien comme Sharon Stone, je pourrais aller à fond dans le glam', je l'adore.

Quelle attitude ou fashion faux-pas vous a le plus marqué ?

Il y a des notions que je donne depuis des années et ce n'est pas encore rentré dans le coco vous voyez. Comme par exemple le legging, je sais que beaucoup de gens aiment bien utiliser cette pièce parce que c'est confortable mais ça n'avantage pas. Il faut vraiment avoir un corps comme Naomi Campbell, elle est grande, elle est élancée, elle a des jambes de 2km... Mais le legging vaut mieux éviter. Limite le legging en cuir ça va mais j'en vois en lycra, en imprimé léopard, des couleurs qui brillent, ceux-là c'est un fashion faux pas. Les collants couleur chair aussi... Je vois encore des filles qui en portent, je me dis 'toi t'as pas trop regardé mon émission'. Marier le maquillage aux vêtements, c'est pas non plus tendance. Il y a une époque peut-être, si on mettait du bleu, on mettait un maquillage bleu... mais aujourd'hui c'est pas moderne.

Certaines candidates critiquent parfois le montage, elles se disent déçues et expliquent que leurs phrases sont coupées, leurs propos "arrangés"... Qu'avez-vous à répondre ?

Le propos arrangé, ce n'est pas du tout le but de la prod' ! C'est une prod' qui ne veut que du bien, ce n'est pas du tout une émission qui veut changer les propos des filles, on raconte la vérité. Maintenant, il y a tellement de rushs, peut-être que oui elles sont déçues que des propos n'ont pas été gardés, il y a certaines parties choisies, on ne peut pas tout mettre. Ou alors certaines tenues qu'elles ont essayées qui n'ont pas été montrées parce que ça ne rentre pas. Même moi parfois je dis 'mince vous auriez pu garder cette partie là', donc on est un peu déçu mais c'est comme ça.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.