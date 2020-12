Les Reines du shopping avec des célébrités : Une Miss, une actrice et une chanteuse au casting

Voilà déjà sept ans que le programme Les Reines du shopping s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs d'M6. Chaque semaine, ils découvrent une nouvelle compétition entre amatrices de mode, lesquelles sont départagées à la fin par Cristina Cordula. Avec autant d'années d'antenne, la production doit donc redoubler d'imagination pour proposer toujours plus de contenus inédits et originaux, comme en organisant des compétition entre célébrités.

Après avoir décrypté les looks de Roselyne Bachelot, Hapsatou Sy, Emmanuelle Rivassoux, Julia Vignali et Julie Zenatti, l'animatrice brésilienne va encore recevoir dans son showroom des visages connus du grand public. En effet, d'après les informations de Télé-Loisirs, cinq nouvelles prétendantes au titre de Reine du shopping vont s'affronter prochainement au profit d'associations.

Sylvie Tellier va se prêter au jeu et s'aidera certainement de son passé de Miss France pour trouver la meilleure tenue. Elle se battra pour Les Bonnes Fées. Elle fera face à la chanteuse Lio, qui représentera l'association Autour de BPAN qui lutte contre la maladie rare neurodégénerative BPAN. Carine Galli, la journaliste sportive et petite amie de Giovanni Castaldi, sera également de la partie pour l'ASTB (Association Sclérose Tubéreuse De Bourneville). Séverine Ferrer tentera de gagner la compétition pour Joker (qui accompagne les enfants atteints de troubles autistiques) et enfin Arielle Dombasle sera là pour Les Chats de Stella. Du beau monde donc pour une nouvelle semaine qui s'annonce exceptionnelle mais dont la date de diffusion n'a pas encore été communiquée.

Actuellement, c'est d'ailleurs un tout autre tournage qui a lieu : celui réunissant des influenceuses. En effet, comme annoncé sur leurs réseaux sociaux, trois candidates de télé-réalité reconverties en reine des réseaux se sont lancées dans l'aventure, à savoir, Carla Moreau, Adixia et Sephora (vue dans Les Anges). Elles auront des rivales de taille en les personnes de Celia Dahna et Yumi aux milliers d'abonnés sur la Toile. Là encore, aucune date de diffusion n'a été avancée.