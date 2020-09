Giovanni Castaldi et Carine Galli en couple : ils officialisent à Angoulême

Giovanni Castaldi et sa belle Carine Galli filent le parfait amour. Hier, mercredi 2 septembre 2020, c'est au côté de Jean-Pierre Castaldi, papa du jeune homme de 30 ans et beau-papa de la belle, qu'ils ont pris la pose lors de la cérémonie de clôture du Festival du film francophone d'Angoulême. De rares et jolies photos de famille... et de couple.

Pour l'occasion, Giovanni portait un costume sobre noir et une chemise blanche. De son côté, la belle Carine Galli avait opté pour un look sombre également. La jolie blonde de 35 ans portait une robe longue noire plissée et brodée de petites marguerites. Un modèle signé de la marque parisienne Maje et vendu au prix de 275 euros. Côté accessoires, elle avait choisi une superbe pochette Chanel 19 noire matelassée et à métal doré. Sur les photos, le couple est apparu très complice et souriant. À ses côtés se tenait Jean-Pierre Castaldi, lui aussi élégant en costume.

Si son demi-frère Benjamin Castaldi officie à la télévision, notamment dans le divertissement – il a animé Secret Story (TF1) afin de devenir chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) –, Giovanni est également dans le milieu des médias. Le jeune homme, né des amours de Jean-Pierre Castaldi et de Corinne Champeval, est journaliste sportif à L'Équipe. Un point commun avec sa belle puisque Carine Galli, passée par 100% Foot (W9), est aux commandes de Top départ : lâchez les chevaux ! (M6).

Ce n'est qu'en février 2020 lors de la soirée d'anniversaire de l'animatrice que Giovanni Castaldi et Carine Galli ont officialisé leur relation. Durant l'événement, organisé à Paris au Noto, restaurant de la Salle Pleyel, le couple a échangé un doux baiser en story sur Instagram.

Aujourd'hui, ils prennent pour la première fois la pose devant les photographes au Festival du film francophone d'Angoulême où étaient également présents Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Benoît Delépine, Gustave Kervern, Xavier Bonnefont, Manele Labidi, Marc Zinga, Elsa Zylberstein, Clara Luciani, Yves Bigot, Évelyne Brochu, Charlène Favier, Noée Abita, Raphaël Elig, Audrey Azoulay, Dominique Besnehard, Alain Neymarc, Valérie Solvit, Samir Guesmi, Éric Barbier, Sofian Khammes et Pierre Lottin.