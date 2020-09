Béatrice Dalle et son fiancé Paul Bichet-Galaup : complicité à Angoulême

Le Festival du Film Francophone d'Angoulême, premier rendez-vous cinéma depuis le début de la pandémie de coronavirus, touche à sa fin ce 2 septembre 2020. Virginie Efira, Kad Merad, Julie Gayet, Vincent Dedienne, Isabelle Adjani, Emmanuelle Béart... Nombreux sont les acteurs à avoir répondu présent pour cette édition masquée. De son côté, Béatrice Dalle a pu compter sur la présence de son fiancé Paul Bichet-Galaup.

L'actrice de 55 ans a ainsi pu retrouver son vieil ami Dominique Besnehard, co-fondateur du festival et agent artistique qui a lancé sa carrière en lui offrant le rôle de Betty dans le film 37°2 le matin en 1985. Mercredi, tous deux ont ainsi pris la pose lors du photocall consacré à la série Dix pour cent, créée par Dominique Besnehard. Béatrice Dalle avait fait une apparition remarquée lors de la troisième saison diffusée en 2018. La quatrième saison, qui comptera notamment Dany Boon, Charlotte Gainsbourg et Mimie Mathy, est actuellement en post-production et sera prochainement diffusée sur France 2.

Mardi, Béatrice Dalle était déjà à Angoulême. Profitant de la fin de l'été dans le jardin de Bardines, la star était accompagnée de son fiancé Paul Bichet-Galaup, qu'elle aurait dû épouser au printemps dernier. "Je prépare mon mariage. Ce sera le troisième, mais le premier à l'église !", avait-elle confié dans le journal Le Monde en mars 2020, soit un mois après les fiançailles quelque peu originales du couple. Sur Instagram, Paul Bichet-Galaup avait partagé fin février une story dans laquelle il postait sa main en photo avec une entaille et du sang, écrivant en légende : "Elle a dit oui." Une photo reprise par Béatrice Dalle qui avait ajouté "jusqu'à la mort, mon amour", avant de poster elle aussi une photo de sa main avec du sang et "il a dit oui". L'union qui devait se tenir au mois de mai a finalement été reportée à une date ultérieure à cause de l'épidémie.

Pour rappel, l'actrice récemment vue dans le film La Vertu des impondérables de Claude Lelouch, a déjà été mariée à deux reprises. Béatrice Dalle a épousé Jean-François Dalle en 1985, avant de divorcer trois ans plus tard. Elle avait ensuite dit "oui" à Guénaël Meziani en 2005, pour finalement divorcer en 2014.