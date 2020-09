Julie Gayet soutenue par François Hollande lors du festival d'Angoulême

La culture reprend peu à peu ses droits. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus a longtemps empêché les événements artistiques et autres spectacles de prendre place. Mais il est temps que le septième art touche à nouveau son public. Depuis le vendredi 28 août 2020, le Festival du film francophone d'Angoulême dévoile sa treizième édition face à l'enthousiasme vif des cinéphiles. Et pour accompagner les quelque soixante longs métrages projetés, Julie Gayet a réuni Benjamin Biolay et la talentueuse Clara Luciani pour discuter de l'avenir de la musique et de l'image, le 31 août 2020.

Le suspense est à son comble. Impossible, pour l'heure, de savoir qui repartira avec le Valois de diamant, récompense qui sera remise lors de la soirée de clôture du 2 septembre 2020. En attendant les résultats, dans les coulisses, François Hollande s'est terré dans la discrétion et la dévotion pour soutenir sa compagne. L'occasion de prendre la pose pour les photographes, avec ou sans masque de protection, avant que Julie Gayet ne termine sa conférence. Voilà qui doit le changer du quotidien. Habituellement, les amoureux ont plutôt coutume de débattre de... football. "Je dois avouer que je suis plus démonstrative que lui. Je peux 'exploser', je me lève, je vibre... J'ai un petit côté Salma Hayek", expliquait-elle au magazine So Foot.