François Hollande : Deux points de suture à la tête après une virée en mer

La fin des vacances se veut sportive pour l'ancien président de la République. Comme l'a rapporté Ouest France le 31 août 2020, François Hollande a quitté la ville de Saint-Malo vendredi dernier avec... deux points de suture à la tête. Le compagnon de Julie Gayet se souviendra de son expérience de skipper amateur.

François Hollande s'est rendu au port de Saint-Malo pour y retrouver le skipper Thibault Vauchel-Camus et son Multi 50, qui navigue sous les couleurs de l'Arsep, la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques et l'information médicale et scientifique. Comme l'ont rapporté nos confrères, malgré une journée pluvieuse, la virée en mer s'est bien déroulée. Difficile d'en dire autant pour le retour au port...

"Lors de la manoeuvre de débarquement, l'ancien président a perdu l'équilibre et s'est occasionné une plaie importante au crâne", rapporte Ouest France. L'homme politique de 66 ans s'est ensuite rendu dans un cabinet médical de Saint-Malo pour y recevoir deux points de suture. Une mésaventure qui, comme le précisent nos confrères, ne l'a pas empêché d'honorer plus tard dans la journée son rendez-vous avec le maire de la ville corsaire, Gilles Lurton.

Dans son entretien accordé à ce même journal, publié le 29 août dernier, l'ancien dirigeant du Parti socialiste a confié ses intentions en ce qui concerne les prochaines élections présidentielles de 2022. L'ex-locataire du palais de l'Élysée a affirmé "ne rien chercher pour lui-même", mais assure pouvoir "être utile à [son]pays" : "Par mes idées et mon expérience, dans la crise qu'il traverse aujourd'hui. Une candidature suppose des conditions et pas simplement une ambition." Pour l'heure, il appelle à une restructuration et à une relance du PS.