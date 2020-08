Julie Gayet dévoile ses "débats passionnés" avec François Hollande

EntreJulie Gayet et François Hollande il faut bien que ça coince quelque part. Plutôt qu'un problème de lunette des toilettes ou de miettes sur le canapé, l'actrice française concède quelques "débats passionnés" lorsqu'ils regardent le foot ensemble. "Mais ça, c'est le football, non ?", déclare-t-elle à So Foot, dans un entretien paru le lundi 10 août 2020.

"Je dois avouer que je suis plus démonstrative que lui. Je peux 'exploser', je me lève, je vibre... J'ai un petit côté Salma Hayek", blague Julie Gayet, venue parler de l'importance du football féminin dans la société française. Un sujet qu'elle évoque dans le film documentaire Les Joueuses qu'elle produit et qui raconte le succès de l'Olympique lyonnais féminin.

Avec son film, Julie Gayet aura fait un adepte : son homme, François Hollande. "Au début, il n'était pas si sensible au football féminin, mais j'ai réussi à lui faire découvrir. Au point qu'il me dise : 'Ah ouais, c'est fluide. Elles vont vachement vite, c'est bien !'", raconte la comédienne de 48 ans. L'année dernière, Julie Gayet et François Hollande assistaient même ensemble à un match de l'équipe de France féminine de football, juste avant le mondial.

Malgré ces petites tensions, Julie Gayet et François Hollande aiment partager leur passion commune pour le football. "On regarde tout le temps des matches ensembles. J'ai quelques regrets : c'est de ne pas l'avoir pas accompagné sur certains matchs car je n'avais pas voulu être du côté 'officiel' durant son mandat", déplore-t-elle.

En couple depuis quelques années avec François Hollande, un habitué du Parc des Princes, Julie Gayet est maman de deux grands enfants, Tadeo (21 ans) et Ezechiel (20 ans ce mois-ci), né son mariage passé avec le réalisateur argentin Santiago Amigorena.