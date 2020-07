François Hollande et Julie Gayet : douces vacances dans leur région fétiche

Julie Gayet et François Hollande ont fait du Var leur destination préférée en période estivale. Depuis qu'ils sont ensemble, l'actrice de 48 ans et l'ancien président de la République de 65 ans ont pris l'habitude de poser leurs valises dans cette région du sud de la France, très prisée en juillet et août. 2020 ne déroge pas à la règle.

Très discrets, les amoureux ont récemment été photographiés ensemble, une photo publiée par la suite par Var-Matin, qui a révélé leur présence aux jardins Rayol-Canadel, situés sur la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, non loin du fort de Brégnançon et de Hyères.

Reçus par André Delmonte et Olivier Arnaud, comme l'indique la légende qui accompagnait la photo publiée par Var-Matin, François Hollande et Julie Gayet sont arrivés en fin d'après-midi aux jardins Rayol-Canadel, accompagnés d'amis, juste avant le récital des Soirées romantiques, événement qui se tient tous les étés. L'ancien compagnon de Valérie Trierweiler et Ségolène Royal est apparu souriant dans son polo bleu, tandis et Julie Gayet l'était tout autant dans sa petite robe à fines bretelles, visiblement avec un haut de maillot de bain noué autour du cou.

On se souvient que l'an dernier, le couple avait fait une apparition remarquée dans le Var, en participant à la première édition de l'Indie Fest, organisée dans la Citadelle de Saint-Tropez.

Le mois dernier, en juin, Julie Gayet s'était confiée, et c'est rare, sur son histoire d'amour avec François Hollande. La comédienne avait expliqué à Madame Figaro qu'elle aimait la nature très discrète de leur relation. "Je reste persuadée qu'il faut rester vigilant et laisser la porte fermée sur sa vie privée. Je ne transigerai jamais sur cette ligne de conduite et François a la même pudeur que moi", avait-elle déclaré. "Ce que j'aime chez François, c'est sa simplicité. Et si nous le vivons naturellement, simplement, tel sera aussi le cas pour les autres", avait-elle ajouté. Une douceur et une légèreté de vivre