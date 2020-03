Béatrice Dalle : Un troisième mariage prévu mais avec une grosse différence

Rares sont les bonnes nouvelles dans ce flux continu d'informations totalement parasité par la pandémie de coronavirus. Dans l'édition du dimanche 15 au lundi 16 mars 2020, le journal Le Monde a toutefois relaté une annonce qui fait du bien : un mariage. Celui de l'actrice Béatrice Dalle.

La star de 55 ans s'est exprimée dans la rubrique Je ne serais pas arrivée là si... et a elle-même révélé son troisième mariage. Béatrice Dalle, évoquant son insoupçonnée foi chrétienne, a ainsi déclaré : "Au départ, elle vient surement de ma famille. J'aime discuter avec Jésus, prier, aller dans les églises. Je m'adresse à Jésus, à la Vierge et à saint Antoine. La mort me fait peur, mais je n'y pense pas. Peut-être est-ce pour cela qu'il ne m'arrive rien de mal, rien de dangereux, alors que j'ai pris beaucoup de risques. Actuellement, je prépare mon mariage. Ce sera le troisième, mais le premier à l'église !"

Béatrice Dalle va donc épouser son nouveau compagnon, Paul Bichet-Galaup. Une union qui doit avoir lieu à la fin du mois de mai, d'après nos informations. On a eu plusieurs fois l'occasion de voir le couple à des événements médiatiques que ce soit au défilé Saint Laurent à Paris ou au dîner de la mode en faveur du Sidaction. Sur Instagram, le futur marié avait partagé à la fin du mois de février une story dans laquelle il postait sa main en photo avec une entaille et du sang, écrivant en légende "Elle a dit oui." Une photo reprise par Béatrice Dalle qui a ajouté "jusqu'à la mort, mon amour" avant de poster elle aussi une photo de sa main avec du sang et "il a dit oui".

Pour rappel, l'actrice vue il y a quelques mois dans le film La Vertu des impondérables de Claude Lelouch, a déjà été mariée à deux reprises. Béatrice Dalle a épousé Jean-François Dalle en 1985 (divorce trois ans plus tard), puis Guénaël Meziani en 2005 (divorce en 2014), avec qui elle est fâchée "à mort". Ce nouveau mariage est le signe que l'actrice croit encore à l'amour alors qu'elle avait relaté avoir été très déçue par les hommes. "J'aimerais être traitée en princesse, mais finalement le chevalier servant, c'est plutôt moi. (...) Les hommes, vous pouvez même écrire 'ces crevards', m'ont beaucoup menti ! Un homme fidèle, je ne sais pas ce que c'est", disait-elle à Gala en 2015.