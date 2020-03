Stéphane Jobert papa pour la 1re fois : il est bloqué aux USA avec le nouveau-né

Recruté par BFM Paris (il est aussi spécialisé dans l'événementiel), le journaliste Stéphane Jobert ne retrouvera pas l'antenne avant quelques semaines, et ce pour une double raison ! Sur son compte Twitter, il a annoncé être devenu papa d'un petit garçon. Un bébé né aux États-Unis et, comme il l'a expliqué, il est toujours bloqué outre-Atlantique...

Jeudi 12 mars 2020, Stéphane Jobert a posté la photo d'un bracelet de naissance sur son compte Twitter où il compte près de 7500 abonnés pour annoncer une heureuse nouvelle : il est papa pour la première fois. "12h33, le 12/03. New Life, bienvenue à mon petit garçon", a-t-il écrit. Sur la photo, on peut découvrir son nom complet : Julian Littée-Jobert. Pour l'heure, l'animateur et journaliste de 44 ans n'a pas donné d'autres détails sur la naissance de cet enfant.

Toujours sur Twitter, Stéphane Jobert avait confié s'être rendu aux États-Unis dès le début du mois de mars, s'offrant notamment une escale à New York pour assister à un concert de la tournée de Céline Dion, le Courage World Tour. Sur Instagram, il a toutefois aussi posté une photo de lui prenant un peu de bon temps au Hendricks Park dans l'Oregon. Alors, où bébé est-il né ?

Pour le moment, l'ancien animateur d'Absolument Stars ou Ils ont marqué les Français !, est toujours sur le sol américain, en raison de la menace qui pèse en France avec le coronavirus ainsi que les difficultés pour voyager depuis les États-Unis. "Toujours bloqué aux USA. Prenez soin de vous et de vos proches. Respectez les consignes sanitaires et profitez-en pour prendre soin de votre famille. (...) J'ai eu la chance d'arriver ici avant que les lignes soient fermées entre l'Europe et les US [une décision du président Donald Trump, NDLR] Reste à savoir comment revenir", a-t-il écrit. "J'espère être de retour à l'antenne début avril !", a-t-il ajouté en réponse à un internaute.

Récemment, plusieurs visages connus du petit écran ont eu la chance d'accueillir des enfants comme l'animateur Christophe Beaugrand, son confrère Samuel Étienne ou encore la journaliste Clélie Mathias.

Toutes nos félicitations !