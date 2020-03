Coronavirus : Michel Cymes fustige les Français aux "attitudes irresponsables"

Alors que le président Emmanuel Macron a invité les Français à minimiser leurs déplacements au maximum en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit chaque jour un peu plus, ces derniers ne semblent pas prendre ses indications au sérieux. Dimanche 15 mars 2020, nombre d'entre eux se trouvaient encore dans les rues un peu partout dans le pays pour ainsi profiter de la douceur du temps. D'autres encore se sont rendus aux urnes à l'occasion des élections municipales.

Pour débriefer ce premier tour sous fond de coronavirus, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse se sont réunis sur France 2 entourés de politiciens, mais aussi d'experts en santé, donc Michel Cymes. À la suite d'un reportage mettant en lumière ces Français qui disent ne pas s'inquiéter du virus, l'animateur et médecin s'est insurgé. "Tout a été dit dans votre reportage. Le jeune papa qui dit : 'je ne me sens pas concerné', c'est catastrophique. On se serait posé la question, il y a une semaine ou quinze jours en se demandant si finalement on allait vers le confinement, etc., on vous aurait dit, si tout le monde fait les gestes barrières recommandés depuis des semaines, on va peut-être s'en sortir sans un confinement. Vous voyez le résultat ! Le médecin a entièrement raison de s'énerver, ce sont des attitudes irresponsables", a-t-il fustigé.

Et de poursuivre : "Vous avez raison, le virus est un ennemi invisible. Les gens ne le voient pas, donc il n'y a pas de conscience du danger que ça représente. Si les Français ne comprennent pas aujourd'hui les gestes barrières, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut arrêter de se serrer les mains, qu'il faut arrêter d'embrasser les gens... J'étais dans le Sud de la France encore aujourd'hui, tout le monde se dit bonjour en s'embrassant et en se serrant les mains. Personne n'a compris le message !",

Même son de cloche du côté d'Emmanuel Macron qui s'est montré très agacé au Touquet après être allé voter. Face aux caméras, le président de la République n'a pas manqué de qualifier d'"idiote" l'attitude de "beaucoup de nos concitoyens". "Vous êtes en train de commettre des erreurs, vous vous exposez mutuellement." Reste désormais à espérer que chacun prendra ses responsabilités...