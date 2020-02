Christophe Beaugrand papa : le visage de Valentin enfin dévoilé

Depuis le 5 novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand et celle de son mari Ghislain Gerin a été bouleversée. Et pour cause, cette date correspond à la naissance de leur premier enfant, Valentin, issu d'une mère-porteuse, Whitney. Depuis, l'animateur emblématique de TF1 n'a jamais été aussi heureux. Complètement gaga, il est rare qu'une journée passe sans qu'il ne partage des photos de son fils sur ses réseaux sociaux. Seulement voilà, déjà lui-même régulièrement visé par des critiques homophobes, l'ex présentateur de Secret Story a souhaité préservé le petit Valentin des attaques des internautes. C'est pourquoi son visage est d'ordinaire toujours camouflé à l'aide d'émojis.

Mais ce dimanche 23 février 2020, Christophe Beaugrand n'a semble-t-il pas pu résister à la bouille craquante du bambin et s'est emparé de son compte Instagram pour y dévoiler son visage. Les quelques cheveux ébouriffés, le regard fixe, les joues bien rondes et en plein repas, Valentin a de quoi faire fondre la Toile. D'ailleurs, il n'a reçu que des compliments. "Quelle frimousse", "Oh il est trop beau petit bonhomme !!", "A croquer", "Il va être aussi beau et adorable que ses papas", lit-on. Des messages bienveillants qui pourront certainement rassurer Christophe Beaugrand.

L'arrivée de Valentin dans la vie de l'animateur et de Ghislain Gerin a mis fin à une longue bataille de deux ans pour découvrir les joies de la paternité. Leurs efforts auront donc fini par payer pour leur plus grand bonheur. "C'est incroyable, pas facile à raconter, cet espèce d'amour inconditionnel pour ce petit être dont on se dit qu'il va falloir s'occuper et tout faire pour qu'il ait la plus belle vie possible", confiait Christophe Beaugrand dans Gala en décembre dernier.