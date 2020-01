Christophe Beaugrand : Ce choix moderne pour son fils Valentin

Quoi qu'il en soit et malgré les critiques, Christophe expliquait tout l'amour qu'il ressentait pour son fils au magazine Gala à son arrivée en France en décembre 2019 : "C'est incroyable, pas facile à raconter, cet espèce d'amour inconditionnel pour ce petit être dont on se dit qu'il va falloir s'occuper et tout faire pour qu'il ait la plus belle vie possible". Le jeune papa racontait également que la mère porteuse de Valentin était une américaine de 29 ans prénommée Whitney.

Toujours en contact avec cette maman de trois filles, Christophe et Ghislain comptent présenter la maman à leur fils lorsqu'il sera plus grand."Ce qui était important pour nous, c'est que cela puisse être quelqu'un avec qui on puisse garder un contact car la plupart des donneuses restent anonymes. Il fallait que Valentin puisse connaître toutes les étapes de sa conception" indiquait-il à Gala. De son côté, Whitney confiait : "C'est un lien durable qui relie désormais nos deux familles". Une grande famille recomposée déjà unie par un lien d'amour indéfectible.