Christophe Beaugrand et Ghislain papas : leur mère porteuse se livre

Le 5 novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand et de son mari Ghislain Gérin a pris un autre sens. Ce jour-là, l'animateur de 42 ans et sa moitié ont vécu la naissance de leur fils, prénommé Valentin. Il est né à Las Vegas à 5h39, d'une mère porteuse qui s'appelle Whitney, et son arrivée est le dénouement d'un combat de plus de deux ans qui s'achève enfin par une bouffée de bonheur que le couple a souhaité partager avec le magazine Gala.

Christophe Beaugrand et Ghislain se sont en effet confiés pour la première fois sur leur paternité et ont dévoilé quelques photos d'eux, en compagnie de leur merveille. L'hebdomadaire a également donné la parole à Whitney. La jeune femme de 29 ans, qui est maman de trois filles, a expliqué pour quelle raison elle avait accepté de se lancer dans cette aventure avec le présentateur de TF1 et son époux : "Les enfants sont le plus beau cadeau du monde. C'est merveilleux d'aider quelqu'un à fonder une famille. Je n'aurais pas pu rencontrer un meilleur couple que Christophe et Ghislain. C'était magnifique de les voir accueillir leur fils." Elle a ensuite regretté que tout le monde ne soit pas ouvert à la GPA. Dans sa famille, ce sujet est en tout cas loin d'être tabou : "C'est un projet familial mené avec mon mari et mes filles. Nous leur enseignons l'ouverture d'esprit et l'acceptation de tous les types d'amour et de famille. Etre mère porteuse, ce n'est pas uniquement pendant la grossesse. C'est un lien durable qui relie désormais nos deux familles."

Les heureux papas souhaitent en effet que Whitney fasse partie de la vie de Valentin, tant le lien qu'ils ont tissé avec elle est fort. Le couple l'a ainsi invitée, avec sa famille, à venir en France l'an prochain. "Ils sont devenus plus que des amis, des membres de la famille, à 8 000 kilomètres de distance", a précisé Christophe Beaugrand.

Un rêve qui se réalise

Pour l'heure, Ghislain Gérin et lui ont loué une maison à Las Vegas, en attendant d'obtenir le passeport du petit Valentin. Ils ont hâte d'enfin pouvoir le présenter à leur famille, en France, et de fêter leur premier Noël à trois. Et durant quelques mois, Christophe et le beau brun de 30 ans comptent bien profiter de leur bébé à 100% : "Ghislain va s'arrêter de travailler jusqu'en mars et ma maman qui habite à côté de chez nous, à Paris, s'occupera de Valentin si besoin. On a fait une préinscription à la crèche pour la rentrée prochaine. D'ici-là, on va le garder. C'est important les premiers mois d'être avec lui. Je n'ai pas envie de passer à côté de ces moments-là, si précieux, et qui passent si vite."

Mariés depuis juillet 2018, le couple n'a jamais caché son envie de devenir parents. En juillet dernier, ils se sont donc rendus en Californie pour finaliser les démarches administratives et juridiques. Ils ont fait la connaissance des deux femmes - la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse - qui les ont aidés à réaliser leur rêve.

Interview et photos exclusives à découvrir dans le magazine Gala du 28 novembre 2019.