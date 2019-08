Christophe Beaugrand et son mari Ghislain bientôt papas : 1er bébé en route !

Heureuse nouvelle pour Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gérin ! Comme le révèlent nos confrères de Closer, le couple s'apprête à accueillir son premier enfant. Le célèbre animateur de TF1 et son amoureux ont eu recours à la gestation pour autrui (GPA), une information dévoilée sur le site internet du média people à la veille de la sortie du magazine en kiosques.

Avant de profiter du soleil de Saint-Tropez, les amoureux se sont rendus mi-juillet en Californie, plus précisément dans la région de Las Vegas. Si les photos partagées sur Instagram sentaient bon les vacances, en réalité, Christophe Beaugrand et Ghislain sont allés sur place pour finaliser les démarches administratives et juridiques. Comme l'expliquent nos confrères, le couple a rencontré, via une agence spécialisée, les deux femmes [selon la législation américaine, la donneuse d'ovocytes doit être différente de la mère porteuse, NDLR] qui feront naître leur enfant.

Pour l'heure, ni l'animateur de Ninja Warrior ni son époux ne se sont publiquement exprimés sur le sujet. Toutefois, Christophe Beaugrand n'a jamais caché son désir de devenir père. En décembre dernier, en exclusivité pour Purepeople.com, il confiait avoir besoin d'encore "un petit peu de temps", ajoutant : "Je ne sais pas encore si on va le faire, comment on va le faire... Ce sont des démarches qui sont un peu longues. Il faut mûrir ça dans sa tête, il faut être prêt. Mais effectivement, dans l'absolu, on veut devenir pères avec Ghislain. On verra où, quand, comment..."

Près de six mois après ces déclarations, l'animateur de 41 ans a passé un cap ! Et ce voyage aux États-Unis en juillet 2019 n'est pas anodin. En effet, le couple a célébré le 25 juillet ses noces de coton. Un an plus tôt, ils fêtaient leur mariage à Paris, entouré de leurs proches. Une date symbolique pour eux, qui s'apprêtent à réaliser leur rêve de devenir parents.

Toutes nos félicitations !